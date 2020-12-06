محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الوفيات بلغ 53 ألفاً و252 حالة أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و232 ألفاً و944 إصابة. وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الإفريقية بلغ 53 ألفاً و252 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 08:19 AM إجمالي حالات الوفيات بلغ 53 ألفاً و252 حالة كورونا في القارة الإفريقية: ارتفاع الإصابات إلى مليونين و233 ألفاً كورونا في القارة الإفريقية: ارتفاع الإصابات إلى مليونين و233 ألفاً أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليونين و232 ألفاً و944 إصابة. وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الإفريقية بلغ 53 ألفاً و252 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في القارة الإفريقية: ارتفاع الإصابات إلى مليونين و233 ألفاً ،

المصدر : الخليج 365

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