شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ عن عودة موسم الرياض: " الله يزيل غمة المرض " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأحد، عن اشتياقه لموسم الرياض، وفعالياته.

وقال آل الشيخ في رده على المشتاقين لموسم الرياض: " والله اشتقت لها أكثر منكم، دواي الشغل، بس الله يزيل غمة هالمرض وترجع الحياة الطبيعية في العالم" .

وموسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم المملكة التي تهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.