شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ عن عودة موسم الرياض: " الله يزيل غمة المرض " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأحد، عن اشتياقه لموسم الرياض، وفعالياته.
وقال آل الشيخ في رده على المشتاقين لموسم الرياض: " والله اشتقت لها أكثر منكم، دواي الشغل، بس الله يزيل غمة هالمرض وترجع الحياة الطبيعية في العالم" .
وموسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم المملكة التي تهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ عن عودة موسم الرياض: " الله يزيل غمة المرض " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.