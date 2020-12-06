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جمرة تنشر وثائق خطيرة جداً ????????

أسماء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين ❗❗

فيها مسؤولين إيرانيين ????????????





كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة كشف أسماء أعضاء إيرانيين في تنظيم الإخوان المسلمين ❗ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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