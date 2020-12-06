السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في كولومبيا إلى أكثر من مليون و 362 ألف حالة



بوجوتا 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية يوم مس السبت تسجيل 9642 حالة إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليون و 362 ألفا و 249 حالة.

وأكدت الوزارة تعافي 8712 حالة، وإصابة 9642شخصا ووفاة166 شخصا. وإجمالا، وصل عدد حالات الشفاء إلى مليون و 249 و 702 حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 37 الفا و 633 حالة.

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