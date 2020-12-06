السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية) وسماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول امطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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