السعودية اليوم / ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات مرض فيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الأفريقية بلغ53 ألفا و 252 حالة وفاة.

// انتهى //

02:48ت م

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أديس أبابا 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 232 ألفا و 944 إصابة.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الأفريقية بلغ53 ألفا و 252 حالة وفاة.// انتهى //02:48ت م0151

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