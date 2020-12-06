يعد لقاح فايزر هو طوق النجاه حتى الآن للوقاية من فيروس كورونا الذي ضرب العالم منذ بداية العام الجاري 2020، وقد حقق اللقاح نجاج بنسبة 90%، وفي يوم الأربعاء الماضي أعلنت بريطانيا بشكل رسمي عن استخدام لقاح فايزر، وسوف تبدأ جولة التطعيمات الأولى باللقاح خلال أيام قليلة.

أول دولة عربية خليجية والثانية عالمياً تجيز لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا

واليوم أجازت دولة عربية خليجية وهي دولة البحرين استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا، وبهذا تصبح البحرين الدولة الثانية عالمياً والأولى عربياً في إجازة فايزر لمكافحة فايروس كوفيد 19.

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وقالت اليوم رئيسة الهيئة البحرينية مريم الجلاهمة بأنه سوف يتم تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالأمان والجودة وفعالية اللقاح، كما اعتبرت ليندسي ديتشي رئيسة مجموعة “فايزر” في الخليج أن إجازة استخدام لقاح فايزر في البحرين كأول دولة خليجية، يعد لحظة تاريخية في معركة فيروس كورونا.

وأشادت ليندسي بالهيئة الوطنية الصحية في البحرين، مؤكدةً قدرتها على إتخاذ إجراءات دقيقة لتقييم اللقاح، ومساعدة مواطنيها والمقيمين على أراضيها لحمايتهم من فيروس كورونا.