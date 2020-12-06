شكرا لقرائتكم خبر عن مختصة مناخ لـ الخليج 365: استمرار الأمطار على الشرقية الأحد والإثنين.. وحائل الأبرد والان مع التفاصيل
من جانبها، أوضحت الاختصاصية في علم المناخ والأرصاد المحاضرة بجامعة الملك فيصل أفنان عبداللطيف الملحم لـ«الخليج 365»، أن الحالة الجوية مستمرة في هطول الأمطار يومي الأحد والإثنين، أما باقي أيام الأسبوع فلا توجد تقلبات جوية. وأضافت الملحم أن أهم ما في الحالة الجوية استمرار الأمطار على المنطقة الشرقية، خصوصا الأجزاء الشمالية منها بدءا من محافظة الجبيل حتى محافظة حفر الباطن حيث ستكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة. وأشارت الملحم إلى أن هناك أيضا أمطارا ديمية على المنطقة الشمالية، وخفيفة إلى متوسطة على شمال الرياض والقصيم وشرق حائل.
وأبانت الملحم أنه من الطبيعي كلما وجدت السحب الرعدية عملت على وجود رياح هابطة شديدة تثير الأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشتد كلما ثقلت السحابة بالمطر، ويمتد انتشار الأتربة حتى على المناطق المجاورة التي قد لا تسقط فيها أمطار نظراً لطبيعة الغبار (الانتشار مع حركة الهواء).
وعن التغير في درجات الحرارة كشفت الملحم أن هناك موجة برد تبدأ مع بداية الأسبوع وتشتد وسط الأسبوع، تصل معها درجات الحرارة الصغرى إلى ٤ درجات مئوية في حائل، و١٠ درجات في الشمال بشكل عام، و١٢ درجة في الوسطى والشرقية (الأجزاء الداخلية للشرقية)، و١٥ درجة في سواحل المنطقة الشرقية، و١٨ درجة مئوية في المنطقة الغربية من المملكة. يذكر أن عرعر وطريف شهدتا أمطارا متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، ارتوت على إثرها الأرض.
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