السعودية | وزارة النقل‬⁩: تعلن 144 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج

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‏⁧‫ أعلنت وزارة النقل عن توفر(144)وظيفة(إدارية، تقنية، هندسية، فنية)للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس(لا يشترط الخبرة)من خلال برنامج التدريب على رأس العمل(تمهير)في كل من(الرياض، الدمام، جدة، الخرمة، القنفذة، الطائف، سكاكا)بالمسميات التالية:

– مساعد إداري(عدد 14 – الرياض)

– أخصائي تطوير تنظيمي(عدد 3 – الرياض)

– مهندس ضبط وتحكم في الجودة(عدد 6 – الرياض)

– محاسب(عدد 2 – الرياض)

– محرر إعلام رقمي(عدد 2 – الرياض)

– أخصائي علاقات عامة(عدد 2 – الرياض)

– أخصائي تسويق(عدد 1 – الرياض)

– أخصائي دعاية وإعلان(عدد 2 – الرياض)

– مصمم جرافيك(عدد 6 – الرياض)

– مسؤول شكاوي(عدد 5 – الرياض)

– محلل نظم تقنية المعلومات(عدد 1 – الرياض)

– أخصائي موارد بشرية(عدد 2 – الرياض)

– أخصائي أمن البيانات(عدد 1 – الرياض)

– أخصائي إدارة التغيير(عدد 1 – الرياض)

– أخصائي إدارة مخاطر(عدد 8 – الرياض)

– أخصائي استراتيجية الشركة(عدد 7 – الرياض)

– محلل مالي(عدد 1 – الرياض)

– مهندس نظم(عدد 1 – الرياض)

– مساعد إداري(عدد 1 – الدمام)

– مهندس كهربائي عام(عدد 1 – الدمام)

– فني هندسة مدنية(عدد 3 – الدمام)

– مهندس مدني عام(عدد 3 – الدمام)

– أخصائي موارد بشرية(عدد 3 – الدمام)

– محاسب(عدد 3 – الدمام)

– أخصائي موارد بشرية(عدد 3 – جدة)

– مهندس مدني عام(عدد 4 – جدة)

– مهندس مدني عام(عدد 4 – الخرمة)

– مساح جيوديسي(عدد 7 – الدمام، القنفذة، الخرمة، الطائف، جدة)

– مهندس مدني عام(عدد 4 – الطائف)

– مهندس مدني عام(عدد 4 – القنفذة)

– مساعد إداري(عدد 4 – سكاكا)

– أخصائي موارد بشرية(عدد 3 – سكاكا)

– محامي(عدد 2 – سكاكا)

– مهندس مدني عام(عدد 6 – سكاكا)

– مهندس كهربائي عام(عدد 1 – المدينة المنورة)

– مهندس مدني عام(عدد 10 – المدينة المنورة)

– فني هندسة مدنية(عدد 9 – المدينة المنورة)

– مساح مباني(عدد 4 – المدينة المنورة)

ويكون التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظائف الخاصة(بوزارة النقل)وتعبئة الطلب عبر الرابط التالي :https://www.wadhefa.com/news/10495/