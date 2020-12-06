شكرا لقرائتكم خبر عن المهارات الكشفية في خدمة المجتمع بـ«سيهات» والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية شوقي المطرود، أهمية العمل التطوعي، مشيرًا إلى أن المملكة والعالم يحتفيان بكل متطوع قدّم جهده ووقته وإمكاناته في سبيل خلق حياةٍ أفضل.

وأضاف، خلال فعاليات يوم التطوع، إن الجمعية تعتز بأعضائها ومنتسبيها، الذين لم يتوانوا لحظة عن المساهمة في تحقيق أهدافها ورسالتها، مشيرًا إلى أن الجمعية حاضرة في كل ما يحقق أهداف التنمية.

واشتمل برنامج الفعالية على جولة للتعريف بلجان الجمعية والمساعدات التي تقدمها وحجم العمل المناط بها، ومركز «نعيم» للعمل التطوعي، بالإضافة لأركان أخرى منها «التطعيم»، ومكافحة العدوى التابعان للتجمع الصحي الأول، إضافة إلى ركن جماعة التصوير الضوئي، وعروض لرواد الكشافة السعودية.

وبيّن قائد البرامج في رابطة رواد الكشافة الرائد محمد السبع أن الرابطة تحتفي كل عام بيوم التطوع الكشفي، الذي يمثل فرصة لاستثمار المهارات الكشفية في العمل التطوعي، ومن بين ذلك زيارة دار المسنين هذا العام، مشيرًا إلى أن الرابطة تتطلع إلى استمرارية الشباب في العمل التطوعي الكشفي وزيادة ساعات التطوع الكشفية، وأن يصل عدد المتطوعين إلى مليون متطوع تحت ظل جمعية الكشافة العربية السعودية.

وضمّت الفعالية أركانًا ومعارض فنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة فريق «همة التطوعي»، إضافة إلى ركن الفنان الكاريكاتوري مصطفى الأسود.