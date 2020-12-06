شكرا لقرائتكم خبر عن «عطاء وطن».. تكريم 6 جهات حكومية و4 جمعيات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أهمية مبادرة «عطاء وطن» التي انطلقت لتحقيق مبدأ التكامل والتعاون، عن طريق إشراك جميع الجهات الحكومية وغير الربحية والخاصة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال العمل التطوعي.

وخلال فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار «عطاء وطن»، التي نظمها فرع الوزارة بالشرقية بالتعاون مع مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية، مساء أمس، سلط «المقبل» الضوء على أهمية العمل التطوعي، ودور الفعاليات والبرامج التطوعية الموجهة لأفراد المجتمع، في تحقيق التكامل والتنمية، بما يتناسب مع طموح وطننا وحكومتنا الرشيدة.

وأعرب «المقبل» عن شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما المتواصل، مشيدا بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لإطلاق هذه الفعاليات مع فرع الوزارة، ووجه رسائل التقدير والاعتزاز لكل المتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة.

وكرم «المقبل» ومساعدته لقطاع التنمية ابتسام الحميزي الجهات الأكثر تفاعلا في منصة العمل التطوعي من الجهات الحكومية وهي: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، هيئة الهلال الأحمر السعودي، مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، الدفاع المدني، وفي القطاع الثالث جرى تكريم جمعيات «العمل التطوعي»، و«البر بالشرقية»، و«فتاة الأحساء التنموية»، و«العطاء النسائية الأهلية» بالقطيف.

وشملت الفعالية، تكريم الجهات الحكومية والخيرية الأكثر تفاعلا في منصة العمل التطوعي، بحضور عدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، وتضمن حفل الافتتاح أركانا معرفية تحت مسمى «تطوع بعلمك»، شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين بمعلوماتهم وخبراتهم والتي تهم المجتمع المحلي.