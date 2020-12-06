شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى يكرم رائد التطوع نجيب الزامل والان نبدء بالتفاصيل

كرم ملتقى «رصيف التطوع»، رائد التطوع الراحل نجيب الزامل - رحمه الله - وتسلم درع التكريم نجله يوسف الزامل، وذلك عرفانا من أمانة المنطقة الشرقية والملتقى بما قدمه الراحل في العمل التطوعي وما ساهم فيه من إثراء للمجتمع التطوعي بالمنطقة والمملكة.

وخصصت إدارة الملتقى ركنا تعريفيا يوضح جهود «الزامل»، في العمل التطوعي والعبارات المؤثرة التي استفاد منها المتطوعون والتي كانت وما زالت نبراسا للجد والاجتهاد وأيقونة يحتذى بها في الخدمة التطوعية.

وثمن نجل الراحل هذه المبادرة في تكريم والده، والتي كان لها بالغ الأثر، في تخليد مسيرة الراحل، سواء ما قام به من أعمال أو محاضرات، دعماً للتطوع وأهله.