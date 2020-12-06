شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة تدريب مهاري للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

نظمت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر فرع الخبر، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر2020م، وذلك بمقر الجمعية. وتضمنت الفعالية عددا من الأركان التثقيفية، والتوعوية، والفنية، إضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا التي تحرص الجمعية عليها للحفاظ على سلامة المعاقين وذويهم، كما شهدت الفعالية توقيع اتفاقيات الاستقطاع الخيري، وافتتاح مشروع وحدة التدريب المهاري «بنين» كأحد مخرجات التطوير، وتكريم شركاء النجاح والداعمين.

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