شكرا لقرائتكم خبر عن رفع غطاء المناهيل خطر يهدد الجميع والان نبدء بالتفاصيل
وناشد فرع الإدارة الجميع التقيّد بالتنبيهات وإبلاغ أقرب فرع أو وحدة للمياه عند رؤية مانهول «غطاء صرف صحي» مفتوح أو الاتصال على فرع خدمات المياه بالقطيف ووحداته سيهات وصفوى وتاروت. كما يمكن تقديم البلاغات والشكاوى عن طريق الرقم الموحّد لشركة المياه الوطنية «920001744» أو عن طريق الموقع الإلكتروني. وذكرت بلدية القطيف أنها اتخذت جميع استعداداتها لموسم الأمطار، والتنسيق المباشر مع الجهات الخدمية الأخرى من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، مبينة أن فرق الطوارئ ستعمل خلال 24 ساعة. كما قامت بتجهيز المعدات والآليات لخدمة المواقع غير المخدومة بشبكة الأمطار، ووضعت خططها بعد هطول الأمطار من خلال تسيير صهاريج شفط مياه الأمطار بالمدن والبلدات والشوارع والطرق العامة وتجهيز المضخات الأرضية المتنقلة والآليات والمعدات الخاصة بسحب المياه في مختلف المواقع غير المخدومة.
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