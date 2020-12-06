شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مضخات لتصريف المياه بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

تفقد رئيس بلدية الجبيل م. نايف الدويش أعمال محطات تصريف مياه الأمطار في المحافظة، ووجه الفرق الميدانية بتكثيف الأعمال والجهود. ورفعت البلدية الطاقة الاستيعابية لمحطة تصريف مياه الأمطار بـ ٤ مضخات لسحب كمية المياه من الشوارع عبر قنوات التصريف. كما واصلت البلدية أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار في مواقع متفرقة بالمحافظة. وكثفت الفرق الميدانية جهودها في تنظيف قنوات ومناهيل تصريف مياه الأمطار. فيما نفذت البلدية حملة ميدانية مكثفة لرصد واستبدال أعمدة الإنارة التالفة في مختلف أنحاء المحافظة. وعززت البلدية جهودها في كشط وصيانة عدد من شوارع المحافظة، بهدف رفع مستوى أداء الطرق، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة، كما كثفت الأعمال الميدانية لتعقيم وتنظيف الحاويات، حفاظا على الصحة العامة.

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