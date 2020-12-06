شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مبادرة رقمية لـ «تعليم جدة» في ملتقى مكة الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

تشارك الإدارة العامة للتعليم بجدة بـ 14 مبادرة رقمية في منافسات ملتقى مكة الثقافي الخامس 1442هـ تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي». وبين مدير عام التعليم بجدة د. سعد المسعودي أن المبادرات المقدمة تشمل تطبيقات ومنصات وبرامج إلكترونية مبتكرة تعزز الاستفادة المثلى من التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى الإسهام في تنمية وتوعية المجتمع معرفيا ومهاريا ودعم المواهب وتطويرها. من جانبه، أوضح مدير مركز التميز بتعليم جدة د. معجب الزهراني أن المبادرات شارك في تقديمها كل من إدارات التعليم المستمر والتوجيه والإرشاد «بنين» ومكتب التعليم بالنسيم وإدارة الموهوبات وإدارة الإشراف التربوي «بنين» وإدارة نشاط الطلاب «بنين» ومكتب التعليم العالمي والأجنبي وإدارة التدريب والابتعاث «بنات» وأمانة التعليم ومكتب التعليم بوسط جدة «بنات» ووحدة شراكة الأسرة مع المجتمع ووحدة تطوير المدارس «بنات».

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