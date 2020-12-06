شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى أكاديمي للتربية الخاصة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة التربية الخاصة «بنين - بنات» بتعليم المدينة المنورة، أمس، ملتقى تعليم المدينة الأكاديمي للتربية الخاصة 2020 وذلك في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتناولت محاور الملتقى -الذي استهدف منسوبي التعليم والطلاب والطالبات والمهتمين بالإعاقة- عددا من أوراق العمل قدمها نخبة من المختصين والمختصات عن تحسين وجودة التدريب عن بُعد من خلال أفضل الممارسات العملية في اضطرابات النطق واللغة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ورشة في تأهيل ذوي الإعاقة.

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