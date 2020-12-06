شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة الأمن والأمان.. نموذج جاذب للاستثمار والفعاليات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون أن الخطط الأمنية والسياسية والاقتصادية الناجحة للمملكة ساهمت في تصدرها كافة المؤشرات الدولية، مشيرين إلى أن تقدم المملكة على جميع الأصعدة، ومن بينها «مؤشرات الأمن»، سينعكس بدوره على خلق بيئة ومناخ أكثر جاذبية، للاستثمار والسياحة، فضلا عن استضافة النشاطات والفعاليات الكبرى عالميا.

وبين خبير القانون الجنائي الدولي والأمني محسن الحازمي أن تصدر المملكة مؤشرات الأمن عالميا، جاء بناء على الدعم المتواصل واللامتناهي من قبل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - فضلا عن يقظة رجال الأمن وتفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم، وتوفيقهم - بفضل الله تعالى - في القضاء على الجريمة المنظمة وملاحقة فلولها الهاربين من تطبيق القانون والعدالة دون هوادة، وإحباط محاولاتهم في كل وقت.

وأضاف إن المملكة تسير وفق خطة أمنية متكاملة، ورؤية شاملة، للقضاء على الجريمة ومسبباتها، مشيرا إلى أن المملكة تتبنى أيضا خططا توعوية، بمشاركة العلماء والمواطنين، فضلا عن الحزم في مواجهة أي خروج عن القانون، وتفكيك أي مخططات إجرامية وإحباطها، بما ساهم في رسم مستقبل صحي وآمن، يشهد له العالم كله.

وبين الكاتب السياسي صالح السعيد أن المملكة قدمت نموذجا، غير مسبوق، في كافة المجالات، ومن بينها النموذج الأمني، وفقا لتقرير التنافسية العالمي الصادر قبل عام أو تقرير التنمية المستدامة الصادر هذا العام، مضيفا إن من عاش سنوات أو حتى شهورا أو أياما في بلدان أخرى، يدرك حجم النعمة التي من الله بها على بلاد الحرمين، من توافر الأمن والأمان في كافة مناطق المملكة، وهو ما يعكس الفكر والسياسة التي تسير عليها هذه البلاد المباركة. وقال إن هذه التقارير تمنح ثقة اقتصادية عالية للمملكة، وكونها الأقوى أمنيا فستكون الأقوى اقتصادا على مستوى العالم، في المستقبل القريب.

وقال الخبير الاقتصادي د. محمد أبو الجدائل، إن نجاح المملكة على كل الأصعدة وفقا للمؤشرات الدولية رغم التحديات الصعبة التي يمر بها العالم الآن، يؤكد أن السعودية واحدة من أفضل دول العالم في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، وأنه مع نهاية 2020 ستكون من أقل دول مجموعة العشرين المتأثرة بالوباء، وأحد أسرع دول المجموعة نموًا في الناتج المحلي غير النفطي في قادم السنوات، بعدما أصبحت الدولة الأولى في سرعات الجيل الخامس.

وأشار إلى أن نجاح المملكة في تلك المؤشرات يعطي صورة واضحة لمستقبل البلاد المشرق على كافة الأصعدة، ومن بينها الاستثمار والسياحة واستضافة النشاطات والفعاليات الكبرى، عالميا.