شكرا لقرائتكم خبر عن بـ190 حالة.. إصابات كورونا تتراجع لأدنى مستوى منذ 8 شهور والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 190 إصابة جديدة، لفيروس كورونا المستجد، وذلك في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 243 يوما، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 358526 حالة، من بينها 4010 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 603 حالات حرجة.

وبيَّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 324 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 348562 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 4954 حالة، بإضافة 14 وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 34261 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن»، التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.