شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخلفات الأمطار بظهران الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

كثفت إدارة الكوارث والأزمات ببلدية محافظة ظهران الجنوب أعمالها الميدانية في مركز الغايل غرب المحافظة لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدها المركز. وأبانت البلدية أنها تعمل بكامل طاقتها لنزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات، إلى جانب مباشرتها عددًا من البلاغات، وأهابت بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.

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