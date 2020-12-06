ترامب بجورجيا لدعم عضوين بالشيوخ.. أول تجمع بعد الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ولاية جورجيا، السبت، للمشاركة في أول تجمع حاشد له منذ خسارته الانتخابات.

وتأتي الزيارة كمحاولة لدعم عضوي مجلس الشيوخ في جورجيا ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر، اللذين سيواجهان انتخابات الإعادة شديدة التنافسية في يناير/ كانون الثاني، والتي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ.

وفشل العضوان في مجلس الشيوخ في الحصول على أغلبية مطلقة في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما أجبرهما على إجراء جولة إعادة ضد المعارضين الديمقراطيين.

ووضعت مزاعم ترامب بشأن تزوير على نطاق واسع في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني العديد من الجمهوريين في موقف حرج.

وكان ترامب دعا حاكم جورجيا الجمهوري إلى إلغاء انتخابات الخامس من يناير/كانون الثاني.

وتسببت نظريات المؤامرة التي يروج لها ترامب حول الاحتيال أيضا في حدوث صراع داخلي بين الجمهوريين في جورجيا، حيث قال بعض أعضاء الحزب البارزين إن الخطاب يتسبب في مضايقات ويهدد بوقوع أعمال عنف.

وخلال تصريحات سابقة، قال ترامب، إن النظام الانتخابي للولايات المتحدة يتعرض لـ"تخريب منظم"، متعهداً بالدفاع عن الدستور والقانون.

و تعهد ترامب بشأن الحفاظ على واجبه كرئيس للولايات المتحدة والدفاع عن "نزاهة الانتخابات بالقتال من أجل احتساب كل صوت صحيح واستبعاد كل صوت باطل".