شكرا لقرائتكم خبر عن العايش لـ الخليج 365: ما حصل بالجوف حدث طبيعي يسمى «ترنيدو».. ولا خسائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مدير المركز الوطني للأرصاد بمنطقة الجوف محمد العايش لـ«الخليج 365» أن ما حصل في المنطقة الصحراوية بين الروسان وعذفاء هو «ترنيدو»، تراوح سرعة تحركه من 20 - 60 ميل/س.

وأشار العايش إلى أنه ينزل من السحب الركامية، وتسمى سوبر سيل، من أعلى ويصطدم بالرياح التي تقابله، وتكون الرياح دافئة ورطبة تقابلها رياح باردة وجافة بشكل لولبي، وهذا هو أحد الأسباب، كذلك ينتج عنها البرد.

وقال: يكون الضغط في مركز الترنيدو منخفضاً، وبسبب شدة الرياح حوله تسحب الأجسام القريبة إليه، ويبقى لعدة دقائق، وهو حدث طبيعي سبق رصده في مدينتي جدة وأملج العام الماضي.