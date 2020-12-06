شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «أم القرى» يشاركون طواعية في زراعة النباتات والزهور والان مع التفاصيل
وأشاد الجفري بمشاركة طلاب جامعة أم القرى في تنفيذ المبادرة، ما يعزز تحفيزهم على المشاركة في الأعمال التطوعية، وتفعيل منظومة العمل التطوعي، لافتاً إلى توفير الأشجار والشتلات النباتية لكافة الجهات التي تطلبها بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الأجواء البيئية الصحية، وتحسين المنظر الجمالي لمكة المكرمة.
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