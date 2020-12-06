، بالفيديو .. شاهد ما حدث لحظة هبوط طائرة وسط سيارات مسرعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إدارة الطيران الأمريكية تفتح تحقيقًا بالحادث

كان قائدو السيارات يتابعون سيرهم على أحد الطرق السريعة المزدحمة بولاية مينيسوتا الأمريكية، حين فوجئوا بطائرة تتبعهم وتسابقهم وهي تناور وتهبط إلى أسفل، وحين لاحت للطيار مساحة كافية هبط على الطريق، لكن بسبب السرعة اصطدم جناح الطائرة الصغيرة بسيارة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث مساء الأربعاء الماضي على الطريق " 35 دابليو" بمدينة أردن هيلز ‏في ولاية مينيسوتا.

وكان ذلك الهبوط جزءًا من تدريب على الهبوط الاضطراري على الطرق السريعة، وهو التدريب الذي يتم طبقًا لكتاب "تعليمات الهبوط الاضطراري" الذي أصدرته وزارة النقل بالولاية، في إطار خطة للتدريب على النقل متعدد الوسائط، ويقصد به هو نقل البضائع بموجب عقد واحد، ولكن يتم النقل بأكثر من وسيلة.

وقال مسؤولون بالولاية، إن طائرة بيلانكا فايكنغ ذات المحرك الواحد هبطت واصطدمت بسيارة، مما أدى إلى إغلاق جزء من الطريق السريع بشكل مؤقت مساء الأربعاء.

وتُظهر فيديو التقطته كاميرات وزارة النقل في مينيسوتا اللحظة التي هبط فيها طيار الأكروبات المحترف، كريج جيفورد، 52 عامًا، بالطائرة على الطريق.

وقالت وزارة النقل في منشور على فيسبوك: "على الرغم من أن هذا ليس ما نعنيه تمامًا بـ ( نظام النقل متعدد الوسائط)، إلا أننا سعداء أنه لم يصب أحد بأذى وقد أعجبنا بجهود الطيار في المناورة والهبوط وسط سيارات متحركة.

قال المتحدث باسم اتحاد الطائرات التجريبية ديك كنابنسكي، إن الطيارين يتلقون دروسًا تدريبية في المناورات لتعلم كيفية الهبوط بالطائرات بشكل أفضل في حالات الطوارئ.

وأضاف كنابنسكي، أن مهارات جيفورد في المناورة والأكروبات ساعدته في الهبوط الاضطراري، إنه تدريب جيد، وكان على الطائرة اثنان من الطيارين والحادث لم يسفر عن خسائر بالأرواح.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد رفض جيفورد التعليق على الحادث، منتظرًا نتيجة التحقيق تقوم به إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني للنقل والسلامة.