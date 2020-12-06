شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أخطر أساليب الاحتيال واختراق الجوالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المختص في البرمجة، مشاري الروقي، أشهر طرق اختراق الجوالات واستخدام ذلك في ابتزاز أصحابها، مؤكدا أن الوصف الدقيق لتلك المحاولات هو الاحتيال.

قال الروقي أن عملية الاحتيال لا تعتمد على أكواد إلكترونية، ولكنها ترتكز بشكل رئيس على عملية الخداع عن طريق الهندسة الاجتماعية، مشيرا إلى أن أشهر طرق الخداع، تتلخص في حصول الهاكرز على صور لشقيق الشخص المطلوب خداعه عبر إنستجرام، ثم القيام بعمل حساب يحمل صورته، ويتواصلون من خلاله مع الشخص المراد خداعه.

وأضاف أن هذه الطريقة تساعدهم في التواصل مع هذا الشخص بشكل ودي دون إثارة أي شكوك من جانبه، ومن ثم الحصول على معلومات مهمة منه، مبينا إن معظم تلك الهجمات يقوم بها أشخاص غير سعوديين.

وأكد أن المحتالون يحاولون دومًا إتقان اللهجة السعودية لإشعار الشخص المراد خداعه بالاطمئنان.