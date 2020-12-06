شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يحذر من عادة خاطئة تسبب قصر القامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح استشاري جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى الحرس الوطني في جدة، الدكتور محمد خشاب، أن الجلوس بشكل خاطئ يسبب آلام في منطقة الظهر، وقد يؤدي إلى قصر القامة.
وقال الاستشاري أن الإكثار من الجلوس في أوضاع خاطئة، أسهم في انتشار مرض الحدبة، وبالأخص خلال جائحة كورونا، مضيفا أن آلام أعلى الظهر باتت بمثابة ظاهرة يتم رصدها بشكل واضح، مرجعًا ذلك إلى الجلوس بطريقة خاطئة لفترات طويلة.
وأضاف أن الاستمرار على الأوضاع الخاطئة في الجلوس يؤدي إلى تغير في منطقة الفقرات، ما ينتج عنه إجهاد لتلك المنطقة، كما يسبب في حدوث انحناء في أعلى الظهر، وهو ما يتسبب أيضًا في قصر القامة أحيانًا.
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