شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ الماجد يوضح حكم من اكتشف بعد الصلاة أن في ثيابه نجاسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد حكم من اكتشف بعد الصلاة أن في ثيابه نجاسة. أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد حكم من اكتشف بعد الصلاة أن في ثيابه نجاسة. وقال الشيخ الماجد: "إذا صلى شخص في ثوب نجس وكان ناسيا حتى فرغ من صلاته فإن صلاته صحيحة ولاتأثير لها في إبطال الصلاة ". وأضاف: " أنه في حال جهل الشخص أو نسي بعد العلم ثم أتم الصلاة فلاشئ عليه"، مبينا أن الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه وفيهما قذر، ثم نزعه واستمر في صلاته ولن يعتبرها أنها بطلت "

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ الماجد يوضح حكم من اكتشف بعد الصلاة أن في ثيابه نجاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.