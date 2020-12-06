شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدفاع المدني يحذر من حوادث المركبات أثناء جريان السيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر قيادة السيارات أثناء جريان السيول وفي الأجواء الممطرة.

ونشرت المديرية مقطع فيديو، يستعرض مجموعة من حوادث محاصرة السيول لمركبات قادها أصحابها في مناطق خطرة، ما تسبب في تعرضهم للهلاك.

وشددت المديرية على ضرورة اتخاذ المواطنين الحيطة والحذر في المناطق الخطيرة، وخاصة تلك التي تشهد هطولاً لأمطار غزيرة.