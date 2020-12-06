شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تعلن جدول حصص الأسبوع الـ15 لجميع المراحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن جدول الحصص اليومي لجميع المراحل التعليمية للأسبوع الخامس عشر، وذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأشارت إلى أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأوضحت أن سيكون موعد الحصص الدراسية اليومية للمرحلة المتوسطة في الساعة 9 صباحاً.