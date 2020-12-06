بالصور.. أمانة جازان تشارك في اليوم العالمي للتطوع

متطوعون نظفوا الكورنيش الجنوبي بجيزان
شاركت أمانة منطقة جازان في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، اليوم السبت، بحضور وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط.
وقام المتطوعون والمتطوعات المتعاونون مع أمانة منطقة جازان، بتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة بشواطئ وحدائق مدينة جيزان.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن تنفيذ تلك المبادرات جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع 2020م، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام؛ وذلك بمشاركة عدد من متطوعي ومتطوعات الأمانة الذين ساهموا في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة مثل تنظيف الكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان وغرس العديد من الشتلات في الحدائق والمنتزهات العامة بمدينة جيزان.
وأكد بن سعيدان أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية للرفع من التوعية بأهمية نظافة الواجهات البحرية والمحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة التي تنفذها الأمانة لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن فعاليات ومبادرات اليوم العالمي للتطوع تسعى إلى إيصال رسائل توعوية لزوار الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة بأهمية الحرص على نظافة الشواطئ والمنتزهات والحدائق، وتعزيز وتنمية الوعي البيئي، وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على الواجهات البحرية والمتنزهات والحدائق والمرافق البلدية العامة.
وأثنى على جهود المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الفعاليات، ودورهم في تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركات التطوعية من مختلف فئات المجتمع.
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