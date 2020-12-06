نجران تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

شاركت منطقة نجران الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع ضمن مشاركة مناطق المملكة، تخلله بث مباشر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. وأوضح مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نجران عبد الله الدوسري لـ «دوت الخليج»، أن تشجيع العمل التطوعي، ضمن برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بطريقة ذات جودة عالية لتشجيع التبنّي المجتمعي وتنظيم وتمكين ونشر ثقافة العمل التطوعي بما ينعكس على زيادة عدد الساعات التطوعية ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع وزيادة الفرص التطوعية للوصول إلى مليون متطوع في 2030. إلى ذلك، شاركت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في اليوم العالمي للتطوع، من خلال توزيع السلال الغذائية المتكاملة والكمامات. وأوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف لـ «دوت الخليج» أن الجمعية شاركت من خلال توزيع السلال الغذائية المتكاملة والكمامات للأسر المستفيدة، بالتعاون مع فريق انجاد للبحث والإنقاذ.



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