15 فرقة مكافحة للآفات المهاجرة

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كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن محافظة الليث استقبلت منذ أواخر نوفمبر الماضي وحتى الآن ما يفوق 7 أسراب من الجراد الصحراوي الأحمر غير الناضج المقبل من شرق أفريقيا، وانتشر على نطاق واسع بالمحافظة بحثاً عن الغطاء النباتي، حيث قامت الفرق الميدانية بتعقب معظم الأسراب وتحديد مواقع جثومها ومكافحتها، وشوهدت في مراكز شرق المحافظة بجدم ومبشع والوطيات والسعدة ويلملم والمواقع المجاورة، وما زالت الفرق الميدانية تقوم بأعمالها على مدار اليوم.
أماكن التكاثر
بين المهابي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمت، خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني «بلغ»، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة.
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