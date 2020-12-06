تصميم موحد لمباني البعثات السعودية في الخارج

تعتزم وزارة الخارجية السعودية التعاقد مع شركات مختصة لتنفيذ أعمال دراسات وتصاميم معمارية وهندسية موحدة لمباني البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وترغب الوزارة في تصميم موحد لمباني البعثات في الخارج، بما في ذلك السفارات والقنصليات ودور سكن رؤساء البعثات، بحيث يتم إعداد 3 نماذج حسب حجم البعثة ومكانها، بالإضافة إلى إعداد معايير تصميمية وفنية لأعمال الترميم واختيار المباني الجاهزة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية يبلغ عدد السفارات والممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج 102 سفارة وممثلية، وتعد الوجه المشرق للمملكة، والراعي الأول لمصالح المواطنين في مكان وجودهم.

البعثات السعودية بالخارج

قارة آسيا

نيبال

سنغافورة

الأردن

الإمارات

إندونيسيــا

أوزبكستان

باكستان

البحرين

بنغلاديش

بروناي

تايلند

تركيا

سريلانكا

سورية

الصين

عمان

الفلبين

أذربيجــان

كازاخستان

كوريــا

الكويت

لبنان

ماليزيا

تركمانستان

الهنــد

اليابان

اليمن

ميانمار

فيتنام

تايبيه

أفغانستان

طاجيكستان

قرغيزستان

المالديف

قارة أوروبا

إسبانيا

إيرلندا

إيطاليا

ألبانيا

ألمانيا الاتحادية

البرتغال

بلجيكا

الاتحاد الأوروبي

روسيا

البوسنة والهرسك

التشيك

الدانمارك

رومانيا

السويد

سويسرا

فرنسا

هنقاريا

المملكة المتحدة

النمسا

هولندا

اليونان

بلغاريا

بولندا

أوكرانيا

فنلندا

النرويج

جورجيا

قارة إفريقيا

مصر

المغرب

النيجـر

نيجيريا

أثيوبيا

إريتريا

أوغندا

القمر المتحدة

بوركينافاسو

موريشيوس

تشاد

ساحل العاج

تنزانيا

تونس

الجزائر

الجابون

موريتانيا

جنوب إفريقيا

جيبوتي

زامبيـا

موزمبيق

السنغال

السودان

غانا

غينيا

الكاميرون

كينيا

ليبيا

مالي

أستراليا

أستراليا

نيوزيلاندا

أمريكا الشمالية

كندا

الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

الأوروغواي

البرازيل

فنزويلا

المكسيك

كوبا

تشيلي

البيرو