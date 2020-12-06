110 ملايين ريال لمعالجة الصرف برابغ

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، أن تشغيل المشروع يأتي للحفاظ على البيئة، مؤكدا أن تشغيل المشروع يأتي بالتزامن مع إغلاق المرمى العشوائي السابق لمياه الصرف الصحي.
وبيّن الغامدي، أن المشروع جاء ضمن أهداف حماية البيئة من التلوث، ورفع الضرر البيئي عن سكان المحافظة، لافتا إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ تعمل بطريقة حديثة وآمنة بيئيًا وفقًا لمواصفاتها التصميمية التي اعتمد فيها المعالجة الثلاثية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 15000م3 يوميًا، وستخدم أكثر من 75 ألف مستفيد.
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