تسرب مياه بتخصصي الطائف

سيطرت الفرق المختصة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف على تسرب للمياه حدث في إحدى وحدات قسم المختبر. وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف، سراج الحميدان، أن التسرب حدث نتيجة عطل تعرض له خط المياه في القسم، وعلى الفور باشرت فرق الأمن والصيانة والسلامة وإدارة المستشفى الموقع، وتمت السيطرة على التسرب في وقت وجيز، واستكملت الإجراءات والتقارير اللازمة.



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