شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «عطاء وطن».. «الموارد البشرية» بجازان تحتفي باليوم العالمي للتطوع والان نبدء بالتفاصيل

احتفي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ممثلاً في مركز التنمية الاجتماعية اليوم، باليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، بعنوان "عطاء وطن".

وبدئ الحفل بكلمة لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي "عبر الاتصال المرئي"، الذي أكد أن تدشين هذه الفعاليات يأتي تحقيقا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في الوصول إلى مليون متطوع، والذي بدوره سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية للتطوع، وترسيخ قيمة التطوع في نفوس أبناء المجتمع كقيمة مضافة.

وأوضح معاليه، أن احتفال الوزارة باليوم السعودي والعالمي للتطوع هذا العام بصفتها الحاضن للعمل التطوعي في المملكة وتعتمد على ركائز العمل التطوعي، وتسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، سيقوم المتطوعون بتقديم الاستشارات الصحية، وقياس العلامات الحيوية للمستفيدين وكبار السن خاصة، وذلك في المراكز التجارية. وأضاف المهندس الراجحي، أن تنفيذ الفعاليات المختلفة عبر منصة العمل التطوعي التي أطلقتها الوزارة في الـ 31 من مارس 2020، والتي تعد بيئة آمنة لتنظيم وضبط العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة، تأتي إضافة إلى إسهامها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة.

وأشاد مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله بن حسن الأمير، بأهمية ومكانة العمل التطوعي وتعزيزا للدور الرائد الذي يضطلع به، والرسالة التي يحملها ورغبة في إبراز مكانته اللائقة به، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للعمل التطوعي يحظى بعناية واهتمام من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في المجتمع المحلي في كل مناطق المملكة، ونقل الصورة الحقيقية لدور العمل التطوعي، وما تمتلكه رسالته من دور محوري في مسيرة العطاء الوطني. وفي ختام الحفل، كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن محمد قنفذي، الجهات غير الربحية، ودشن مبادرة "افحص.. عين طفلك غالية".