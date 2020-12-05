محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 12 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 1090 حالة سجّلت لبنان 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 135876 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 88096 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1090 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.لبنان فيروس كورونا الجديد 05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 11:31 PM تسجيل 12 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 1090 حالة لبنان تسجل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا لبنان تسجل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت لبنان 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 135876 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 88096 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1090 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، لبنان تسجل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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