محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تجاوز 14 مليونًا سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 214.099 إصابة جديدة، و2.439 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 14.255.535 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 277.825 وفاة.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 11:23 PM إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تجاوز 14 مليونًا الولايات المتحدة تسجِّل 214.099 إصابة و2.439 وفاة بـ"كورونا" الولايات المتحدة تسجِّل 214.099 إصابة و2.439 وفاة بـ"كورونا" سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 214.099 إصابة جديدة، و2.439 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 14.255.535 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 277.825 وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجِّل 214.099 إصابة و2.439 وفاة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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