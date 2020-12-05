السعودية اليوم / رئيس الوزراء الجزائري: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تشكل "خيارا إستراتيجيا" للجزائر



الجزائر 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2021م، تشكل "خيارا إستراتيجيا" بالنسبة للجزائر، داعيا الدول الأفريقية إلى الإسراع في تذليل الصعوبات من أجل التفعيل التام للمنطقة.

وحث جراد في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية الـ13 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، عبر تقنية الفيديو , الدول الأفريقية إلى تضافر الجهود للمضي قدما، لخدمة أهداف التنمية في دول القارة الأفريقية ، لإحلال السلم و الأمن التي تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى التقدم في مسار التنمية الاقتصادية , معتبراً أن التقدم المحرز في تفعيل هذه المنطقة، سيسهم في حل المسائل العالقة، ومن بينها مسألة قواعد المنشأ وعروض التعريفة الجمركية لتجارة السلع وجداول الالتزامات المتعلقة بتجارة الخدمات.

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22:55ت م

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