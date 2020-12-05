

واشنطن 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 214,099 إصابة جديدة و 2,439 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 14,255,535 إصابة , فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 277,825 وفاة.

// انتهى //

22:34ت م

0129



واشنطن 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 214,099 إصابة جديدة و 2,439 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 14,255,535 إصابة , فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 277,825 وفاة.// انتهى //22:34ت م0129

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 214,099 إصابة جديدة و 2,439 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.