السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتابع جهود الإدارات ذات العلاقة بالتزامن مع التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول الأمطار



عرعر 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

يتابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً، وما يواكبها من هطول الأمطار على مدن و محافظات المنطقة ، واطمأن على الإجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص.

ووجه سموه جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة.

// انتهى //

22:31ت م

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