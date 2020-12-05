

محايل 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد محمد الحميدي، بحضور رئيس بلدية محافظة محايل سعيد علي حافظ، أمس، على عدد من المشروعات التنموية التي تعكف البلدية على تنفيذها حالياً بالمحافظة، والتي تستهدف عدة محاور رئيسة لرفع مستوى التنظيم والتخطيط.

وأوضح الدكتور الحميدي خلال الجولة التفقدية على أهمية المشروعات التي تستهدف التنظيم والتخطيط للمدن، وذلك لما تحدثه من نهضة تنموية كبيرة، مبيناً أنه نُوقشت مشروعات استكمال طريق الحزام الدائري الغربي وربطه بالشرقي عن طريق جبل المقيصرة و دراسة افتتاح طريق وادي دلوة، وربط طريق الأحلام من الشرق بطريق جدة غرباً، ودراسة افتتاح طريق الأمير فيصل بن خالد وربط طريق الشعبين بطريق أبها من الغرب إلى الشرق، وافتتاح طريق جديد بمسمى الحزام الغربي للمدينة ويربط جنوب المحافظة بداية من حديقة الملك سلمان ومخططات الحيلة بشمال المحافظة على امتداد وادي حلي غرباً.

كما نُوقشت دراسة تطوير طريق الملك عبدالله والحركة المرورية داخل المدينة، وتطوير طريق الملك عبدالعزيز، ومنطقة الصناعية القديمة، ونقل المصانع الخرسانية خارج نطاق المدينة بمخطط الصناعات المعتمد مؤخراً وربط كاميرات المطاعم والكافيهات والبوفيهات بغرفة المراقبة بالبلدية.

وأفاد أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع مستوى التنظيم والتخطيط والمساهمة في إحداث نهضة تنموية ورفع درجة الجذب السياحي الذي يعتبر رافداً اقتصادياً كبيراً وهاماً، وكذلك التشجيع على إنشاء مشاريع استثمارية فضلاً عن المساهمة في نجاح الاستثمارات القائمة حالياً في المحافظة.

// انتهى //

22:17ت م

0126





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة عسير يقف على المشروعات التنموية بمحايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.