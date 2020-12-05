شكرا لقرائتكم خبر عن «معا نستطيع بالتطوع».. الهلال الأحمر يحتفي باليوم العالمي للتطوع والان نبدء بالتفاصيل

أثنى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى على المتطوعين وما يبذلونه من عطاء في خدمة المجتمع من خلال تخصيص أوقات خارج عملهم الرئيس.

وقال العويسى خلال احتفاء الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض باليوم العالمي للتطوع تحت شعار" معا نستطيع بالتطوع" :" إن ما يقوم به المتطوعون من أعمال تعكس العمق الإنساني الذي بداخلهم من خلال سعيهم الدؤوب في مساعدة الناس، وإدخال الفرح في قلوبهم وتخفيف آلامهم بدون مقابل، ولذا نحن في الهيئة نهتم كثيراً في الاحتفاء بهذا اليوم من خلال تكريم رواد العمل التطوعي، وهم نموذج حقيقي في العمل الخيري من منسوبي التطوع في الهيئة".

ومن جانب آخر, أكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي أن التطوع أحد ركائز المجتمع بشكل عام والهيئة بشكل خاص، حيث أن المتطوعين تحت مظلة الهيئة يقدمون خدمات كبيرة سواء في التخصصات الطبية والصحية أو المهن الأخرى , مشيرا إلى أن الهيئة تحاول بقدر المستطاع أن يكون تحت مظلتها كوكبة من المتطوعين في جميع المجالات والاحتياجات لخدمة الهيئة أو المجتمع بشكل عام، حيث أسهم التطوع خلال جائحة كوفيد 19 في دعم الهيئة سواء بنقاط الفرز أو غرفة العمليات أو المستودعات والصيانة.