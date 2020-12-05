- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وجه لرضيعه ضربة قاتلة بعد هزيمته في البلاي ستيشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وجه لرضيعه ضربة قاتلة بعد هزيمته في البلاي ستيشن
متابعات الخليج 365 - متابعة
أقدم أب على قتل رضيعه بعد أن هُزم في البلاي ستيشن، حيث كان يعاني مشكلة في إدارة غضبه بسبب إدمان الألعاب الإلكترونية.
وبحسب ديلي ميل البريطانية، لم يجد جوزيف ويليام (23 عامًا) طريقة لتنفيس غضبه سوى ضرب طفله الرضيع (7 أسابيع) على رأسه بالـ”جيوستك”؛ ما أدخله في غيبوبة نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة بعد 72 ساعة.
واعتقدت الأم دكمانتون أن صراخ الطفل أثناء تواجدها بالمطبخ بسبب التطعيمات التي تلقاها صباح ذلك اليوم، ومع توقفه عن البكاء فجأة، أسرع الوالدان بنقله لقسم الطوارئ، ليكتشف الأطباء أنه تلقى ضربة قوية على رأسه أدت إلى نزيف داخلي تسبب بوفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر وجه لرضيعه ضربة قاتلة بعد هزيمته في البلاي ستيشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.