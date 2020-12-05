أمير الشمالية يتابع جهود الإدارات لمواجهة التقلبات الجوية

2020-12-05

متابعات الخليج 365 - واس

يتابع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً، وما يواكبها من هطول الأمطار على مدن و محافظات المنطقة ، واطمأن على الإجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص.

ووجه أمير الشمالية جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة، سائلاً الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد.