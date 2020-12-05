- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم توقعات بـ موجة باردة مع أمطار وضباب غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توقعات بـ موجة باردة مع أمطار وضباب غدًا
طريف أقل حرارة وهي 15 درجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.
وتوقعت الأرصاد أن تتعرض بعض المناطق لموجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.
كما توقعت أن يمتد تأثير الحالة لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية مع سماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما تسجل طريف أقل حرارة وهي 15 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بـ موجة باردة مع أمطار وضباب غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.