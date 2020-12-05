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مبادرات متنوعة في عسير بمشاركة قرابة 1200 متطوع
بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أطلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها عددًا من الفعاليات والمبادرات في عددٍ من الحدائق والمتنزهات العامة، بمشاركةِ ما يُقارب 1200 متطوع ومتطوعة، تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي.
وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن الأمانة تحرص دائمًا على المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات التطوعية المتنوعة، مؤكدًا أنه شارك ما يُقارب 1200 متطوع ومتطوعة على مستوى الأمانة وبلدياتها في تفعيل المبادرات في عددٍ من المواقع وسط مشاركة الصغار والكبار.
وأوضح أن من المبادرات التي أُقيمت “علشان أحب السعودية” و”عسير كذا أجمل” و”حديقتي مسؤوليتي” وغيرها، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إقامة هذه المبادرات التطوعية، مؤكدًا أن جميع المبادرات كانت بمتابعةِ وإشراف أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ووزير الشؤون البلدية والقروية.
وعن دور المتطوعين، بيّن الحميدي أن أعمالهم تنوعت مابين طلاء الجداريات وغرس الأشجار والمشاركة في نظافة الحدائق والرسم وتوزيع المعقمات والكمامات إلى جانب توزيع المنشورات عن ثقافة التطوع.
الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تقوم بتعزيز الثقافة التوعوية من خلال تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، ونقل شعور المسؤولية لكل فرد تجاه الوطن، حيث تعتبر مساندة للجهات ذات العلاقة.
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