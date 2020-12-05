محمد بن مسعود - الدمام - "الاتحاد" يوقف انتصارات "الأهلي" في ختام الجولة العاشرة تصدر الهلال ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة؛ وذلك بعد فوزه المستحق على الترجي مع نهاية مباريات الجولة العاشرة التي أقيمت اليوم السبت؛ ليرفع رصيده إلى 29 نقطة متقدمًا على الأهلي بفارق نقطة عقب خسارته من الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاءت نتائج المباريات المتبقية على النحو الآتي: فوز السلام على الموج 3/ 0 فوز النصر على الخليج 3/ 0 فوز الابتسام على الفيصلي 3/ 2 فوز ضمك على الوحدة 3/ 2 الهلال الدوري الممتاز للكرة الطائرة الترجي الاتحاد الأهلي الهلال الدوري الممتاز للكرة الطائرة الترجي الاتحاد الأهلي "الهلال" يعبر محطة "الترجي" ويتصدر الدوري الممتاز للكرة الطائرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-05 تصدر الهلال ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة؛ وذلك بعد فوزه المستحق على الترجي مع نهاية مباريات الجولة العاشرة التي أقيمت اليوم السبت؛ ليرفع رصيده إلى 29 نقطة متقدمًا على الأهلي بفارق نقطة عقب خسارته من الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاءت نتائج المباريات المتبقية على النحو الآتي: فوز السلام على الموج 3/ 0 فوز النصر على الخليج 3/ 0 فوز الابتسام على الفيصلي 3/ 2 فوز ضمك على الوحدة 3/ 2 05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 08:57 PM "الاتحاد" يوقف انتصارات "الأهلي" في ختام الجولة العاشرة "الاتحاد" يوقف انتصارات "الأهلي" في ختام الجولة العاشرة تصدر الهلال ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة؛ وذلك بعد فوزه المستحق على الترجي مع نهاية مباريات الجولة العاشرة التي أقيمت اليوم السبت؛ ليرفع رصيده إلى 29 نقطة متقدمًا على الأهلي بفارق نقطة عقب خسارته من الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاءت نتائج المباريات المتبقية على النحو الآتي: فوز السلام على الموج 3/ 0 فوز النصر على الخليج 3/ 0 فوز الابتسام على الفيصلي 3/ 2 فوز ضمك على الوحدة 3/ 2 ، "الهلال" يعبر محطة "الترجي" ويتصدر الدوري الممتاز للكرة الطائرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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