، "العين" يتعادل ويحرم "الفيصلي" من المربع الذهبي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
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حقق العين تعادلاً مثيراً مع شقيقه الفيصلي حيث حرمه من الدخول في المربع الذهبي بعد أن منعه من الفوز والنقاط الثلاث .
وأقيمت المباراة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، جاءا عن طريق محترفي الفريقين، رافائيل دا سيلفا في الدقيقة 35 من عمر المباراة واللاعب أمادو موتاري للعين في الدقيقة 54 .
بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط للنقطة رقم 10 ويفقد فرصة الدخول مع الأربعة الأوائل في الترتيب، كما رفع العين رصيده للنقطة رقم 7 .
العين الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
"العين" يتعادل ويحرم "الفيصلي" من المربع الذهبيمحمد السيّد الخليج 365 2020-12-05
حقق العين تعادلاً مثيراً مع شقيقه الفيصلي حيث حرمه من الدخول في المربع الذهبي بعد أن منعه من الفوز والنقاط الثلاث .
وأقيمت المباراة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، جاءا عن طريق محترفي الفريقين، رافائيل دا سيلفا في الدقيقة 35 من عمر المباراة واللاعب أمادو موتاري للعين في الدقيقة 54 .
بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط للنقطة رقم 10 ويفقد فرصة الدخول مع الأربعة الأوائل في الترتيب، كما رفع العين رصيده للنقطة رقم 7 .
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
08:04 PM
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
10:31 PM
في الجولة السابعة من دوري المحترفين
حقق العين تعادلاً مثيراً مع شقيقه الفيصلي حيث حرمه من الدخول في المربع الذهبي بعد أن منعه من الفوز والنقاط الثلاث .
وأقيمت المباراة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، جاءا عن طريق محترفي الفريقين، رافائيل دا سيلفا في الدقيقة 35 من عمر المباراة واللاعب أمادو موتاري للعين في الدقيقة 54 .
بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط للنقطة رقم 10 ويفقد فرصة الدخول مع الأربعة الأوائل في الترتيب، كما رفع العين رصيده للنقطة رقم 7 .
، "العين" يتعادل ويحرم "الفيصلي" من المربع الذهبي ،
المصدر : الخليج 365
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