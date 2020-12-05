، بحضور منال عسيري .. الاتحاد السعودي للريشة الطائرة يختتم بطولة المملكة للسيدات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم تكريم مديرة الشؤون الرياضية بجامعة الأميرة نورة .. بمشاركة 60 لاعبة

توجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة منال عسيري الفائزات في بطولة المملكة للسيدات بحضور مديرة الشؤون الرياضية بجامعة الأميرة نورة أحلام العمري، وتوجت بالمركز الأول لفئة المتقدمين لاعبة المنتخب وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اللاعبة رنا أبو حربش، وحلت بالمركز الثاني لاعبة المنتخب عزيزة نظمي، وجاءت بالمركز الثالث لاعبة جامعة الأميرة نورة نادين اليحيان، وبالمركز الثالث مكرر اللاعبة هيا المدرع.

وعلى مستوى فئة المبتدئات فقد حققت اللاعبة هتون تركستاني المركز الأول، وحلت ثانيًا اللاعبة حورية خوج، وجاءت بالمركز الثالث اللاعبة نورة الفريح، وبالمركز الثالث مكرر اللاعبة ريم الفريح.

جاء ذلك في إطار البطولة التي أقامها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بمشاركة لاعبات الريشة الطائرة من مختلف مناطق المملكة البالغ عددهن 60 لاعبة من خلال استضافة نادي الطالبات بجامعة الأميرة نورة، وتعد هذه البطولة الرابعة التي يستأنف الاتحاد السعودي للريشة الطائرة من خلالها بطولاته الداخلية بعد مدة إيقاف المنافسات الرياضية ملتزمًا خلالها بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الرياضة.الاتحاد السعودي للريشة الطائرة